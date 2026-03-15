◆オープン戦ＤｅＮＡ―ソフトバンク（１５日・横浜）ＤｅＮＡは１５日、横浜スタジアムでソフトバンクとオープン戦を行う。先発は深沢鳳介（おうすけ）投手。深沢は専大松戸から２１年ドラフト５位で入団。２４年２月に右肘を故障し、同年３月にトミー・ジョン手術（内側側副じん帯再建術）に踏みきり育成契約となっていたが、２５年１１月に再び支配下契約となった。打線は３日から２軍で調整していた度会が「９番・右翼