◆全日本プロレス「ドリームパワーシリーズ２０２６」（１５日、後楽園ホール）全日本プロレスは１５日、「ドリームパワーシリーズ２０２６」開幕戦を行った。第０試合で昨年１１月２３日に静岡・沼津市内で無免許運転で交通事故を起こし減給処分と２月２８日まで謹慎していた青柳優馬が鈴木秀樹とのシングルマッチで復帰した。１５分１本勝負で行われた１１２日ぶりの復帰戦。全日本の黒いジャージーを身につけ入場した青柳