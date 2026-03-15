◆ＷＢＣ準々決勝日本―ベネズエラ（１４日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）侍ジャパンの種市篤暉投手が、準々決勝のベネズエラ戦で、２点ビハインドの７回から５番手としてマウンドに上がり、強力打線を無失点で切り抜けた。先頭ガルシアを遊ゴロ、アラエスを二ゴロに打ち取ると、スアレスは３球三振で封じた。だが、８回には先頭に左前二塁打を許すと、二塁けん制悪送球で追加点を献上した。リードは３点に広が