【モデルプレス＝2026/03/15】女優の當真あみが3月15日、都内で開催された劇場アニメ『パリに咲くエトワール』公開記念舞台あいさつに、嵐莉菜、尾上松也、角田晃広（東京03）、名塚佳織、谷口悟朗監督とともに出席。“頼れる存在”を明かす場面があった。【写真】19歳美人女優、ほっそり二の腕際立つノースリーブワンピ姿◆當真あみ、苦しいときに頼れる存在とは本作は『ONE PIECE FILM RED』の谷口監督と『崖の上のポニョ』『魔