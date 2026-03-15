元迷惑系YouTuberで奈良市議会議員のへずまりゅう氏が2026年3月14日、ATMでの操作中、後ろから預金残高をのぞき見されたことを明かした。「稼いでると思ったけど君人気ないもんね」と急に言われるへずま氏は「さっきATMでお金を下ろしていたら後ろで40代ぐらいの男から『政治家なのに残高少ないな稼いでると思ったけど君人気ないもんね』と急に言われた」と明かす。そして、「前までなら喧嘩になっていたけどこんな人間と同レベル