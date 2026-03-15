高市政権の覚悟に… 閉塞感を吹き飛ばしてくれそうなリーダー─。 今回の総選挙で自由民主党史上最高の当選者（316人）を生み出した高市早苗・首相に対して大半の有権者が抱いた印象は、「何とかして、日本の現状を変え、元気な日本にしてくれそうなリーダー」というものではなかったか。 総選挙を終え、各メディアの世論調査を見ても、支持率は68％前後と高い。何より『強い経済』を標