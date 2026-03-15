スピードスケート・ショートトラックの世界選手権は14日、モントリオールで行われ、男子1500メートルで吉永一貴（トヨタ自動車）は準決勝で敗退した。男子5000メートルリレーの日本は準決勝で1組3着となり、順位決定戦に回った。（共同）