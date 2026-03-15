元HKT48で俳優・タレントとしても活躍する田中美久（24）が15日、都内で行われた田中美久写真集『ぜんぶ、ほんと』マスコミ会見に登場。会見の開始直前に見たワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の大谷翔平の先制ホームランを見て興奮した様子を見せた。【写真集カット】濡れてる…大胆な谷間を見せた田中美久のお気に入りカット田中は侍ジャパンの“お茶たてポーズ”のモノマネをしながら登場した。その理由を聞かれる