今回は、不倫の慰謝料に追い詰められた夫のエピソードを紹介します。「もうすぐ子どもが生まれるのに…」「同窓会で高校時代の元カノに再会し、不倫関係になりましたが、ある日元カノの妊娠が発覚。ずっと子どもが欲しくても妻との間にはできなかったんですが、これを機に妻とは離婚し、元カノと再婚しようと思いました。ただ妻にはだいぶ前から不倫がバレていたようで、離婚にあたって高額の慰謝料を請求されたんです。『こんな金