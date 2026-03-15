お笑いコンビ、オードリーの若林正恭（47）が14日深夜放送のニッポン放送「オードリーのオールナイトニッポン」（土曜深夜1時）に生出演。喉のコンディション不良による3週間の休養から復帰した。相方の春日俊彰は「本当に2週間声を出さなかった。それで生活できるんですか？」と聞くと、若林は「筆談と、アプリだね。スマホで駆使してやるって感じなんだけど」と答えると、「なんかね、ちょっと申し訳ないんだけど。『大変だった