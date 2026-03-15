日本サッカー協会(JFA)は15日、第8回 J-VILLAGE CUP U-18に参加しているU-18日本代表メンバーからMF中村⿓(湘南U-18)が怪我のため離脱したことを発表した。また、中村の代わりにDF藤田明日翔(川崎F U-18)が追加招集された。藤田は昨年11月、U-17日本代表メンバーとしてU-17ワールドカップを戦っている。