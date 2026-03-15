[3.14 イングランド2部第38節 コベントリー 1-2 サウサンプトン]サウサンプトンのMF松木玖生が14日、敵地コベントリーで行われたチャンピオンシップ(英2部)第38節で今季5ゴール目を挙げ、首位撃破に大きく貢献した。スタメンで右ウイングに入った松木は後半3分、右サイドからの鋭いクロスで先制弾の起点を作ると、同40分には左CKから押し込んで追加点を奪取。試合は後半アディショナルタイム2分にコベントリーがPKで1点を返す