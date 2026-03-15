NBA Japanが3月13日、Xを更新。ロサンゼルス・レイカーズ所属の八村塁（28）とシカゴ・ブルズ所属の河村勇輝（24）が同じ映像に写った試合動画を公開した。 【画像】女子バレー日本代表24歳美女のTシャツ姿に「キュン死してまうわ」「モデル顔負けの可愛さでヤバい」と反響続々 公開されたのは、八村がベンチにいる河村の目の前でボールをキープし、背中を向けた状態から素早く反転してシュー