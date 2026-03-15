3月15日（日本時間）、ローンデポ・パークで行われているワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝・日本対ベネズエラの一戦。5回までリードしていた日本だったが、6回表に逆転を許し、5－7と苦しい展開を強いられている。 試合は初回から動いた。日本の先発投手は山本由伸。1回表に先制を許した日本は、その裏に1番・大谷翔平が同点ソロを放ち応戦する。しかし、この