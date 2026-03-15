10日（火）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のウルフドッグス名古屋は、4月25日（土）にファン感謝デーを開催することをクラブ公式サイトで発表した。 会場となるのはチームのホームアリーナである豊田合成記念体育館 エントリオで、当日は選手によるお出迎えやステージ企画、アトラクションなどが行われるとのことだ。 対象となるのは2025-26ファンクラブ会員本人のみ