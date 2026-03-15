◇NBAレイカーズ127ー125ナゲッツ（2026年3月14日クリプト・ドットコム・アリーナ）レイカーズの八村塁（28）が14日（日本時間15日）に本拠地ナゲッツ戦で途中出場。得意のジャンプシュートなど6得点4リバウンドをマーク。チームは延長戦残り0.5秒でルカ・ドンチッチがフェイダウェイシュートを決めて5連勝を飾った。前回の試合となった12日（同13日）の本拠地ブルズ戦では、河村勇輝と初対決が実現。前半終了間際に豪快