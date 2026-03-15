東京・台東区で約4億2000万円が奪われた事件で、逮捕された7人が奪った現金を借金返済や車の購入に充てていたとみられることがわかりました。この事件は2026年1月、台東区東上野の路上で、4億2300万円が入ったスーツケースを奪い、男性（43）に催涙スプレーを吹きかけるなどした疑いで、指示役とみられる山口組系の暴力団幹部・狩野仁琉容疑者（21）や小池恒児容疑者（47）ら7人が逮捕されたものです。その後の取材で、7人が奪った