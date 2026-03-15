現地時間15日に発表されるアカデミー賞を前に14日、2025年の「最低映画」を選ぶラジー賞こと第46回ゴールデン・ラズベリー賞の受賞結果が発表され、最多6部門にノミネートされていた「ウォー・オブ・ザ・ワールド」が最低作品賞や最低リメイク・盗作・続編賞を含む5部門を制した。主演のアイス・キューブは最低男優賞、リッチ・リー監督も最低監督賞に選ばれた。同作は、人気ラッパーのキューブを主演に迎え、SF小説「宇宙戦争」を