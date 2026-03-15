3月14日、亀梨和也がNHKスペシャル時代劇『銭形平次』に出演することがわかり、話題を呼んでいる。「総合テレビでは、今年の夏に1時間半のスペシャルとして放送予定。またBS8Kでは、3月23日に放送されます」（芸能記者）江戸時代、庶民に寄り添い、武士や豪商の悪事には容赦しない。いなせな “べらんめえ口調” で、投げ銭を武器に悪党を成敗するヒーロー・銭形平次。そんな永遠の人気キャラクターを亀梨が演じるとあって、X