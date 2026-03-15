お腹の贅肉にどんなに悩まされていても、「ハードなエクササイズを続ける自信はない」という方は少なくないと思います。そんな方にこそおすすめがピラティスの簡単エクササイズ【ショートプランク】。四つん這いの体勢から両ひざを持ち上げるだけと動きは小さいですが、お腹の引き締め効果は抜群なので、ぜひ習慣化してみましょう。ショートプランク（１）四つん這いになって手のひらを肩の真下に置き、両脚を腰幅に開いてつま先を