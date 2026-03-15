ムロツヨシが主演を務める5月15日スタートの連続ドラマW‐30『ドラフトキング−BORDER LINE−』（WOWOW／毎週金曜23時）より、三浦貴大、木戸大聖、佐藤寛太ら追加キャストが発表。併せて、特報も解禁された。【動画】野球人生の“ボーダーライン”に立つ人間たちが繰り広げる熱く、涙する映像を初公開！『ドラフトキング−BORDER LINE−』特報プロ野球チームのすご腕スカウトを主人公とした物語で、現在も「グランドジャン