俳優・山下智久が、ワインを楽しむオフショットを公開し反響を呼んでいる。山下は１４日、自身のインスタグラムを更新。「どっちの夜も好き＃ＳＨＡＲＥＴＨＥＬＯＶＥ＠ｍｏｅｔｃｈａｎｄｏｎ」と記し、ワインをたしなむ異なる場面の写真をアップした。ドラマを見ながらワインを飲むリラックスした姿や、赤いバラの花束を抱えた姿を披露した。この投稿には、「くつろいでるところ見せてくれてありがとう」「はぁ〜良き