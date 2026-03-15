◆オープン戦広島―阪神（１５日・マツダ）広島―阪神のスタメンが発表された。広島の野間峻祥外野手が「６番・ＤＨ」で今春初スタメン。先発は２年連続の開幕ローテ入りを狙う森翔平投手が務める。ドラフト１位・平川蓮外野手（仙台大）は５戦連続で３番に入った。以下は両軍のスタメン。【阪神】１（中）近本２（二）中野３（左）中川４（指）大山５（一）前川６（遊）ディベイニー７（三）木浪８（捕）伏見９（右）岡城