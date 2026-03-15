昨年の有馬記念でＧ１・２勝目を挙げたミュージアムマイル（牡４歳、栗東・高柳大輔厩舎、父リオンディーズ）が、出走を予定していたドバイ・ターフ・Ｇ１（３月２８日、メイダン競馬場・芝１８００メートル）を回避することが分かった。サンデーサラブレッドクラブが３月１５日、ホームぺージで発表した。同馬は１１日から検疫入りし調整を続けていたが、悪化する中東情勢を考慮し、遠征を取りやめることになった。予備登録済