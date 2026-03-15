◆ＷＢＣ準々決勝日本―ベネズエラ（１４日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）１点を追うベネズエラが６回に逆転した。無死一、三塁からアブレイユが右越えへ３ラン。日本の４番手で沢村賞右腕・伊藤（日本ハム）を粉砕した。アブレイユがバットを放り投げ、強烈な弾道が右翼席に向かうと、ナインは一斉にベンチから飛び出した。一気にお祭り騒ぎとなり、球場は総立ちとなった。アブレイユはＲソックスでプレーし