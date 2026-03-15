部屋の地震対策をいろいろ紹介してきました。今回は新学期を前に「子ども部屋」の地震対策を紹介します。主に小学生以下の子ども部屋で考えます。子どもだけで自分の部屋で遊んでいる時、夜に寝ている時に大地震が来たことを想定します。家族が部屋に駆け付けるまで自分で身を守るにはどうすればいいのか？そこから安全に避難するためには、どう準備しておけばいいのか？部屋で安心して過ごせるようにする対策です。家具は背が低い