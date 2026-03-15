ベネズエラと準々決勝ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」は14日（日本時間15日）、米マイアミのローンデポ・パークでベネズエラとの準々決勝に臨んだ。大谷翔平（ドジャース）は「1番・DH」で先発出場。第2打席の申告敬遠で日本人ファンからブーイングが上がり、米識者も驚いた。大谷は0-1の初回裏に豪快な先頭打者弾。3回1死二塁で迎えた第2打席は申告敬遠となった。これにはロ