コブクロが、JR西日本グループ「動け、好奇心。」キャンペーンCMソングに新曲「Starry Smile Story」が決定したことを発表した。なお、本楽曲は、メジャーデビュー25周年記念日である3月22日に配信リリースされる。CMは3月15日より放送スタートする。あわせて、TVerやYouTube、TikTokでの配信に加え、JR西日本管内の駅デジタルサイネージなどでも順次放映される。https://youtu.be/nNZhrs4b_FQこの楽曲は、2025年に行われた全国ツ