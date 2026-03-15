パンダドラゴンが、7月7日（火）にニューシングルを発売することが決定した。今作のシングル表題曲にはWiennersの玉屋2060%氏が詞曲を手掛けた「IDOL OF POP」を収録。「れぺぜん・かわいい」を掲げ、ポップアイドルの頂点を目指す彼らのひたむきな想いが凝縮された一曲だ。中毒性抜群のシンセメロディと、一度聴いたら耳から離れない強烈なリズムは、まさに玉屋サウンドとパンダドラゴンの真骨頂。結成から8年間の歩みと、その先