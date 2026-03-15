ベネズエラと準々決勝ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」は14日（日本時間15日）、米マイアミのローンデポ・パークでベネズエラとの準々決勝に臨んだ。試合は大谷翔平投手の先頭打者アーチなど、互いに点を取り合う激しい展開に。その客席にいた大人気芸人2人が話題になっている。熱戦のローンデポ・パークにおなじみの顔が並んだ。それは出川哲朗とお笑いコンビ・ロッチの中岡創