「みんなへ。お米 たく時、出来れば"永"を一つ入れてね!!」 【写真】ほほえましい…話題になった娘からの手紙 炊飯器の上に置かれていたのは、娘から家族への手紙だった。 「永」と言われても何のことか分からない…しかし家族はすぐに“氷のことだ”と気づいたという。 氷を入れて炊飯すると吸水時間をゆるやかになり、ごはんの甘みが引き出されふっくら炊き上がるというテクニック。娘はきっとそれを家族