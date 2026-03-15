美作市長選の立候補者 任期満了に伴う美作市長選挙の投票が15日朝から行われていて即日開票されます。市長選には現職と新人２人が立候補しています。立候補しているのは、届け出順にいずれも無所属で５回目の当選を目指す現職の萩原誠司さん（69）と新人で元美作市議の安東章治さん（67）です。 投票は15日午前7時から市内24カ所で行われており即日開票されます。