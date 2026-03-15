WEST-Aは高知、WEST-Bは宮崎、EAST-Aは仙台、EAST-Bは甲府が暫定首位明治安田J2・J3百年構想リーグは3月14日、第6節の各試合が行われた。各地で熱戦が繰り広げられ、各グループで順位に動きが出ている。SNSでは快進撃を続けるチームに対し「高知やばい」「宮崎ってなにものなの」と驚きの声が上がっている。WEST-Aでは、高知ユナイテッドSCがFC今治に2-0で勝利し、勝ち点15で暫定首位。アルビレックス新潟は奈良クラブと0-0で