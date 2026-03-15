この記事のポイント20年来未解決だった開放量子系の理論課題に、普遍則の証明で答えを示しました2002年に量子ビット系で示された検証可能性を、より一般の量子系へ広げた研究です緩和速度の最大値を、ヒルベルト空間の次元で割った総和で上から抑えると厳密に証明しました論文は国際学術誌58巻4号に掲載され、量子情報処理や量子通信への応用も見込まれます2002年に量子ビット系で検証可能性を示した芝浦工業大学が、今回は開放量