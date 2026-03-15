この記事のポイント2026年3月15日14時30分から、TBSテレビ関東ローカルで特番を放送します特番は放送終了後、TVerで見逃し配信されます公演は東京で5月23日〜6月14日、大阪で5月26日・27日に上演されます東京S席は19,000円、大阪SS席は22,500円、学生券は両公演5,000円ですKバレエトウキョウが3月15日、TBSテレビで特別番組「愛と狂気のフランス革命Kバレエ最新作『パリの炎』」を放送します！2026年5月開幕の春ツアーを前に、全