【ブンデスリーガ】レヴァークーゼン 1−1 バイエルン（日本時間3月14日／バイアレーナ）【映像】ケイン、「幻の49秒ゴール」の一部始終バイエルンに所属するイングランド代表FWハリー・ケインが途中出場からわずか49秒でゴールネットを揺らした。しかしハンドの判定で取り消しに。微妙なシーンにファンからは落胆の声が上がっている。ふくらはぎを痛めているケインは、前節のボルシアMG戦を欠場。日本時間3月14日に行われたブンデ