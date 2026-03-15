アイドルグループ・モーニング娘。’26のリーダーを務める野中美希（26）が、20日、21日に行われる公演について欠席することが明らかになった。15日、アップフロントプロモーションの公式サイトで発表された。【写真】キュートな色気！お気に入りショットを紹介する野中美希「モーニング娘。'26 野中美希 公演欠席に関するお知らせ」と題した文書では、「「腰椎椎間板ヘルニア」の影響によりコンサートをお休みしておりました