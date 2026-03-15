◇ワールドベースボールクラシック 準々決勝 日本-ベネズエラ（現地14日、アメリカ/マイアミ)日本は6回に痛恨の3ランを浴びて逆転を許しました。5-4と1点リードの6回、4番手としてマウンドに上がった伊藤大海投手は、2者連続安打でノーアウト1、3塁のピンチを招きます。さらに7番のウィルヤー・アブレイユ選手はライトスタンドへ飛び込む、痛恨の3ランを献上。逆転を許しました。3点リードの5回にも2番手の隅田知一郎投手が2ランを