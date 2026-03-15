「駅まで2km」は福岡空港だけじゃない！日本において「空港と新幹線停車駅が近接している例」としてよく知られているのが、「福岡空港」と山陽・九州新幹線の「博多駅」との関係です。 【え…！】笑っちゃうほど近い「山形空港と鉄道駅」でもガン無視!?（地図／写真）福岡空港はほぼ南北方向に滑走路を持ち、その東側に国内線、西側に国際線のターミナルが配置されています。国内線ターミナルの直下に乗り入れる福岡市地下鉄空