犬に『ごはん』を与えるときの絶対NG行為６選 犬にごはんを与えるときは、健康に悪影響を及ぼさないような与え方を意識することが大切です。ここでは、犬にごはんを与えるときの絶対NG行為とその理由を解説します。 1.欲しがるままに与えてしまう 愛犬から「もっとごはんが欲しい」とおねだりされることはあるでしょう。しかし、欲しがるままに与えてしまうと、あっという間に1日の推奨摂取量を超えてしまい、肥満の原因にな