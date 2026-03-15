【日常から始める防災＆防犯グッズ】住宅への侵入経路で最も多いのが“窓”からの不法侵入。増加傾向にある侵入犯罪から身を守るためにも対策は万全にしておきたい。侵入のハードルを高め、予防・抑止効果も期待できる注目のアイテムをセレクト！＊＊＊不法侵入の経路として一番狙われやすいのが窓からの侵入。危険な侵入犯罪を防ぐにはまず、窓周りのセキュリティ能力を高めるのが大きなポイントと言えるだろう。防犯アド