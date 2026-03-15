料理研究家・調理師・食育インストラクター・野菜ソムリエのsachiです。春はアブラナ科のお野菜がたくさん出回りますよね。今回は、その中でも春に出回る特別なキャベツ、春キャベツを使った、5分で作れる超簡単なサラダをご紹介します。【詳細】他の記事はこちら春キャベツのツナマスタード和えを作るのにかかる時間約5分春キャベツのツナマスタード和えのカロリー約179kcal／1人分切って和えるだけ！春キャベツのツナマスタード