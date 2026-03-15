ダイソーで見つけた巾着袋が、ドストライクなデザインで思わず即買いしてしまいました…！あのおしゃれキャットでおなじみのマリーちゃん単体のグッズは多いですが、兄弟も含めて3匹が揃ったデザインは珍しいなと思い、スルーできませんでした♡サイズ感もちょうどよく使い勝手抜群！コスメやガジェットにおすすめです。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：巾着、スクエア（おしゃれキャット）価格：￥110（税込）販売