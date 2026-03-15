ダイソーの姉妹店スタンダードプロダクツで、鋳物プレートを発見！スキレットのように長い取っ手が付いているタイプと違って、コンパクトで扱いやすいのが魅力です。調理もしっかりとできて使い心地も抜群◎専門店では5,000円前後で売られていることが多いので、約1／10の値段で買えるのは正直凄いと思いました！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：取っ手付鋳物プレート（ラウンド）価格：￥550（税込）サイズ（約）：14.5c