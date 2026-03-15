スターラックス航空は、福岡〜台北/桃園線を4月16日から5月31日まで期間増便する。現在は1日1往復を運航しており、期間中は火・土・日曜に増便し、週10往復となる。増便分の機材はエアバスA321neo型機を使用する。所要時間は2時間半。■ダイヤJX1841福岡（16：00）〜台北/桃園（17：30）JX1840台北/桃園（11：30）〜福岡（15：00）