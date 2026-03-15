鹿児島アークシティは、「ホテルグランセレッソ鹿児島天文館」を3月10日に開業した。建物は14階建て。客室はスタンダードダブルやキャビンツイン、ユニバーサルルーム、桜島ビューのグランセレッソツインなど13タイプ全151室を設ける。全室にミラーリング機能を備えた43型以上のテレビを備え、レディースルームには美容家電やスキンケアアイテム、長期滞在向け客室には電子レンジや冷凍冷蔵庫を用意する。館内にはワーキングデスク