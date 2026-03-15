ダイソーで10000mAhのモバイルバッテリーを発見！スマホを約2回充電できる容量を持ち、お出かけや旅行に便利です。しかも軽くてスリムなので、持ち運びやすいのもポイント。このスペックで、お手頃な有名メーカーの商品でも3,000円近い価格なのに、ダイソーの商品はたった1,000円とお手頃ですよ！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：10000mAh パワーバンク（黒）価格：￥1,100（税込）重量（約）：220g販売ショップ：ダイソ