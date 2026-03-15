話題となる新商品の開発をやってみようということで、人気飲食店を何店舗も手がけるさとうこうじさんとタッグを組んで、全国47都道府県の名産・特産品を使った丼の開発に乗り出すことに。今回は、鳥取県の名物を詰め込んだ目玉丼です。今回は「目玉おやじ」に着想を得たビジュアルの、魚と肉の旨み両方が楽しめる丼です。鳥取の名物とうふちくわにもつを詰めて煮るだけのお手軽丼偉大なり、水木しげる。鳥取県と聞くと美味よりも先