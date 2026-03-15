アヤックスに所属する日本代表DF冨安健洋が、約1年10カ月ぶりに先発出場したことを振り返った。14日、オランダメディア『AD.nl』が伝えている。現在27歳の冨安は、2025年7月にアーセナルと双方合意のもとで契約を解除し、ケガの治療に専念。半年間の無所属期間を経て、今冬よりアヤックスに加入した。ここまで4試合に途中出場していたなか、14日に行われたエールディヴィジ第27節のスパルタ・ロッテルダム戦では、左サイドバッ