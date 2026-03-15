山口銀行の女子ハンドボールチームYMGUTSのホームゲームが14日、周南市で開かれました。ゼオンアリーナ周南で開かれたYMGUTSのホームゲーム。スポーツの力で周南地域を活性化しようと、YMGUTSと女子バドミントンチーム＝ACT SAIKYOそして周南公立大学が企画し、会場には多くの人が集まりました。始球式はACT SAIKYOの大澤陽菜 キャプテンが初挑戦しました。（ACT SAIKYOの